Liber WSPOMNIAŁ o Sylwii Grzeszczak w nowym wpisie. Tak mu odpowiedziała!

Ten Liber to strasznie prosty facet, ot, taki zwykly leszczu spod poznańskiej wsi, którego całe życie jak nie Mezo, to potem Grzeszczak ciągnie i popycha do przodu, dając zarobić. Aż się dziwię, że tyle z nim wytrzymała. Miał w życiu szczęście,że trafiał na właściwych ludzi.