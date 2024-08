Lil Masti galopuje na koniu z telefonem w ręku. Internauci zaniepokojeni. "Nierozsądne to zupełnie!" (WIDEO)

Lil Masti zrelacjonowała galop na koniu

Fani podzieleni pod nagraniem Lil Masti

W komentarzach pod filmikiem zawrzało. Nie chodzi o samo szaleństwo Anieli, a o to, że postanowiła je nagrać. Zdaniem wielu internautów jazda na koniu z telefonem w dłoni to nienajlepszy pomysł.

Z telefonem na koniu?; Kochana, jakbyś spadła z konia, to kiepsko by z tobą było; Nigdy nie igraj z losem; Nierozsądne to zupełnie!; Szaleństwo szaleństwem, ale jak ma się dziecko, to inaczej powinno się podchodzić do pewnych rzeczy - piszą rozsierdzeni fani LilMasti.