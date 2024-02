Lil Masti pokazuje, jak wygląda jej ciało po ciąży: "Plus 16 kilogramów. I mam TO GDZIEŚ!" (FOTO)

Internauci komentują figurę Lil Masti. Tak zareagowała

Nie schudłam nic. Po prostu umiem ustawić się do zdjęć , w końcu 10 lat jestem już w internecie i robię już to automatycznie. Na tym zdjęciu widać, że brzuszek jest - wyznała Aniela.

Lil Masti zdradziła, ile przytyła po ciąży

To jednak nie wszystko. Nie powinno być zaskoczeniem, że Lil Masti, która już wielokrotnie udowodniła, że nie ma oporów przed relacjonowaniem nawet najbardziej prywatnych szczegółów ze swojego życia, postanowiła podzielić się swoją wagą oraz tym, ile przytyła po ciąży. To skłoniło byłą "seksmasterkę" do kilku słów refleksji.

Ważę 79 kg przy wzroście 170 cm. Zaznaczam, że przed ciążą moja waga to było 63 kg i atletyczna sportowa sylwetka. Tak więc mam plus 16 kg. I mam to gdzieś. Nie szykuje się na miss świata ani do żadnych sportowych zawodów. Ćwiczę i zdrowo się odżywiam dla siebie. Wiem, że chudnięcie to proces i żeby zdrowo schudnąć, zajmuje to dłuższy czas. Na spokojnie, bez presji. A i tak uważam, że zajebiście i kobieco wyglądam — skwitowała na InstaStories.