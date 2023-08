Lil Masti wyszła z córką ze szpitala i opisuje podróż do domu: "ROZRYCZAŁAM SIĘ z bólu w połowie drogi". To nie koniec problemów... (FOTO)

💐💐💐💐💐🤭�... 15 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Zero wstydu, zero intymności, kompletne zero. Ta laska kojarzy mi się z totalnym odczłowieczeniem. Takie osoby nie powinny rodzić. Parę lat temu uczyła na youtubie, jak robić sobie dobrze parówką albo czymś podobnym i robiła karierę na stronach dla dorosłych. Zwykła... ciekawe, czy dzieciak odziedziczy jej 'stary' nos czy ona jest z tych, co myśli, że operuje się dla swoich dzieci, by nie odziedziczyły po niej brzydoty. Pewnie ten komentarz zostanie zgłoszony i zniknie, więc na wszelki wypadek, bujajcie się wszyscy rycerze i obroncy tej pani, możecie iść robić to, co ona robiła latami, a teraz udaje, że tego nie było.