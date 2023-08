Lil Masti pokazała ciało jeden dzień po CESARSKIM CIĘCIU. "Ból nie do opisania. Jakby mnie ŻELAZKIEM przypalali" (ZDJĘCIA)

Rzeczywistość po cięciu cesarskim. Na zdjęciu pierwszy dzień po porodzie. Cała opuchnięta. Nie mogąca się do końca wyprostować. Ból palącej blizny przy wstawaniu/chodzeniu nie do opisania . Jakby mi ktoś żelazko przykładał. W pozycji leżącej czułam się bardzo dobrze. Jednak przy wstawaniu koszmar. Pierwsze dni były bardzo ciężkie. Jednak przy tym małym słoneczku zapominałam o bólu.

W szpitalu byliśmy 3 noce. Drugiego dnia zaczęłam się już prostować. Ale blizna dalej paliła, jakby mnie przypalali. Po porodzie zeszło mi 8 kilogramów. Do wagi sprzed ciąży zostaje mi do zrzucenia jeszcze 12. Na razie nie patrzę na to, jak wyglądam. Powoli wrócę do siebie. Na ten moment wygląd najmniej mnie interesuje.