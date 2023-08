Lil Masti pokazała NOWE FOTKI Arii. Na porodówce towarzyszyła jej profesjonalna fotografka... (ZDJĘCIA)

Monik przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak czytam to nie mogę uwierzyć co jest w ludziach nie tak ze tak piszą. Cała ciąża a szczególnie poród to nie jest nic łatwego , tymbarskiej ze wiele kobiet doskonale wie co to za czas pełen niepewności, leku a i tez złego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Jak dla mnie każda matka w tym czasie zasługuje na otuchę , wsparcie i gratulucje. Gratuluje i życzę wam wszystkiego co najlepsze młodzi rodzice :) w tym pięknym czasie nie dajcie sobie zabrać spokoju i radości . Widać po was ze będziecie extra rodzicami . Duzo zdrowia :).