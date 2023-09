Lil Masti PŁACZE, zapowiadając film z porodu: "Były KOMPLIKACJE i musiałam mieć cesarkę..."

Biedne dzieci 26 min. temu zgłoś do moderacji 30 4 Odpowiedz

Ludzie. Baba po porodzie ma sieczkę w mozgu. Dajcie łapkę w gore i nie komentujcie to nie ma sensu i nic to nie zmieni. Druga sprawa - dzieci maja najgorsze prawa, są najbardziej dyskryminowana grupa społeczna. To jest mały człowiek- może on nie chce aby go pokazywano??? On nie jest twój, nie jest tobą, nie jest twoim kontentem. Moze teraz jest ubezwłasnowolniony, co nie znaczy ze nie ma prawa do prywatności!!!!