Lil Masti pokazała ciało 10 dni po porodzie i zdradziła, ile już SCHUDŁA. Zapowiedziała też, kiedy wróci do treningów (ZDJĘCIA)

Lale 19 min. temu

Ilość hejtu na tym portalu jest zatrważająca. Brzydzę się tym polskim malkontenctwem, a już najbardziej zawiścią kobiet. Radzę wam, jeśli nie udać się do specjalisty, to poważnie przemyśleć swoje postawy i popracować nad poczuciem własnej wartości. Bo nie wierzę, że ktoś, kto zna swoją wartość będzie czerpał satysfakcję z poniżania innych kobiet. Dwudziesty pierwszy wiek, podobno kobiety takie wzmocnione i niepokonane, wiecznie utyskujące na patriarchat, a największą krzywdę same sobie robicie. W innych kobietach wiecznie widzicie zagrożenie i konkurencję. Pierwsze do wytykania wieku, kilogramów, wymyślonych niedoskonałości. Widzę to po swoich doświadczeniach, jak i po komentarzach, bo tutaj już bezkarnie się wyżywacie pod płaszczykiem anonimowości w sieci, pokazujecie swoją prawdziwą naturę bez żadnych obaw. Nawet mi was nie żal, tylko przykro na to patrzeć, bo jakoś trzeba żyć na tym świecie, gdzie ludzie gotują sobie piekło. Nie obwiniajcie mężczyzn o całe zło, bo to właśnie wy w głównej mierze tworzycie chore standardy piękna. Kiedy zrozumiecie, że to wy tworzycie rzeczywistość? Zanim skrytykujesz drugiego człowieka, wpierw spójrz na siebie, i od siebie zacznij zmieniać świat. Polskie kobiety są piękne. Powinny chodzić z podniesioną głową, a przy tym wspierać się nawzajem.