Lila Janowska i Żabson WRÓCILI DO SIEBIE?! Zaparkowali na zakazie auto za pół miliona złotych i pognali na obiad

Kilka miesięcy temu Żabson i Lila Janowska z dnia na dzień przestali pokazywać się w swoim towarzystwie, a fani zaczęli węszyć rozstanie. Oni sami nie odnosili się do plotek i do dziś nie wiadomo, co między nimi zaszło. Wygląda jednak na to, że parze udało się znaleźć nić porozumienia. Ostatnio byli widziani razem na mieście.