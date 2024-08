Lila Janowska SAMOTNIE (?) wypoczywa na Ibizie. Cena designerskiego hotelu zwala z nóg...

Influencerka nigdy nie ukrywała, że sporo zawdzięcza ukochanemu. Niedawno pojawiły się jednak głosy, że ponad 3-letni związek Lili Janowskiej z raperem Żabsonem jest już wyłącznie historią. Choć sami zainteresowani nie skomentowali tych doniesień w sieci, to samotne zdjęcia 27-latki z wczasów na Ibizie mogą znów dać sporo do myślenia dla detektywów z internetu.

Lila Janowska nie stroni od publikowania w social mediach zdjęć z opływającego w różu hotelu Paradiso Ibiza Art. Trzeba przyznać, że obiekt robi spore wrażenie. Jak stwierdziła sama Julia Wieniawa, w tym hotelu jest "najlepsza jajecznica ever". Designerski hotel nie należy jednak do najtańszych. Za noc dla dwóch osób w podstawowym apartamencie ze śniadaniem trzeba zapłacić ponad 1300 złotych. Z kolei tygodniowy pobyt w najdroższej opcji to koszt blisko 16 tysięcy złotych. Cenę wynagrodzić może wszechobecny w całym obiekcie róż, który doceni każda wielka miłośniczka filmu "Barbie". Na zdjęciach opublikowanych w sieci widać, że 27-letnia influencerka czuje się tam jak ryba w wodzie. Zobaczcie sami.