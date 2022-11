Lila Janowska w prześwitującej rajstopie opowiada, jak sobie radzi z zazdrością o Żabsona: "U mnie w DM-ach też się RÓŻNE RZECZY dzieją"

Rozkwitająca u boku Żabsona Lila Janowska podbija powoli warszawskie salony. Obecnie influencerkę śledzi na samym tylko TikToku prawie 600 tysięcy obserwujących i nie zapowiada się na to, aby ta liczba miała w najbliższym czasie przestać rosnąć. W ostatnią środę aspirująca gwiazdka i jej chłopak raper pojawili się razem na pokazie najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego . Była to idealna okazja, dla naszego pudelkowego reportera Michała Dziedzica, aby podpytać zakochanych o szczegóły ich miłosnego życia.

Jesteśmy już tak naprawdę dwa i pół roku razem. Wydaje mi się, że mamy do siebie zaufanie. Wydaje mi się, że mógłbyś się go zapytać o to samo, bo u mnie w DM-ach też się różne rzeczy dzieją. Ale myślę, że takie wzajemne zaufanie, to jest ważna rzecz w związku i u nas tego zaufania jest dużo.