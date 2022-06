Lila Janowska ekscytuje się krzykliwymi ozdobami do samochodu. Internauci pouczają: "WYPADEK GWARANTOWANY" (ZDJĘCIA)

Związek z popularnym raperem bez dwóch zdań sprawił, że życie Lili stanęło do góry nogami. Janowska na własnej skórze poznaje właśnie blaski i cienie sławy , której smaku właściwie dopiero co zaznała. Ostatnio influencerka została sfotografowana przez paparazzi, gdy z dość nietęgą miną spacerowała z ukochanym za ręce po warszawskim Śródmieściu.

Nie oznacza to jednak, że Janowska nie lubi wywoływać szumu wokół siebie. Jakiś czas temu 26-latka sprawiła sobie samochód w kolorze różowym, obok którego nie da się przejść obojętnie. To nie wszystko. W czwartek gorliczanka pochwaliła się na Instagramie różnej maści krzykliwymi ozdobami, którymi "stuningowała" swoje auto, nadając mu wygląd "bryki Barbie". Lila m.in udekorowała kierownicę i drążek do zmiany biegów futrzanymi pokrowcami, a na pokrytym kryształkami lusterku zawiesiła pluszowe kostki.