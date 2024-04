Lily Allen zaskakuje "poradami" wychowawczymi. Zamierza polecieć PIERWSZĄ KLASĄ, a 13-letnią córkę wpakować do drugiej. Miło?

Ehh 🙄 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie publikujcie takich glupot w kraju takim jak Polska, pelnym przemocowych, zapikaczonych madek. Mam wrazenie ze od jakiegos czasu, oprocz dewiacji, p0rnografii, uzaleznien, zaczeto promowac przemoc wobec dzieci, niemawisc do macierzynstwa itp. A glupiutkie celebrytki same to nakrecaja bo wiedza ze sie pojawia w mediach, ktore to promuja.