Pati Sołtysik jest w ciąży! "Trudno ubrać w słowa emocje i uczucia, jakie nam towarzyszą" (ZDJĘCIA)

Kilka razy pisałam opis do tych zdjęć, a następnie go usuwałam, bo trudno ubrać odpowiednio w słowa emocje i uczucia, jakie towarzyszą nam od kilku miesięcy. Mieszanka ogromnej radości, miłości, wciąż niedowierzania i lęku, który nie zniknie pewnie do samego porodu - zaczęła pod zdjęciami z całkiem sporym już ciążowym brzuchem.