Patrycja Sołtysik o życiu w TRADYCYJNYM modelu rodziny: "Jeśli uda nam się z kolejnym dzieckiem, to też będzie na mojej głowie"

Kobieta, któr...

Boże baby.... baba babę w łyżce wody utopi i tyle z "solidarności jajników". Pracuje źle bo nie ma czasu dla dzieci, nie pracuje źle bo żyje w średniowieczu i nie o to kobiety walczyły, wydaje na operacje plastyczne źle bo sztuczny twór, jest całkowicie naturalna i ma niedoskonałości źle bo mogła by o siebie zadbać, a nie chodzić jak miotła. W dzisiejszych czasach jest coś takiego jak testament, jak instrumenty inwestycyjne, nie wiecie jak to małżeństwo się umówiło, co robi że swoim majątkiem, jak mężczyzna zadbał o bezpieczeństwo rodzinny. To nie jest młody facet, który ma g**** w głowie tylko starszy gość, który ma świadomość co sobie wziął na głowę. A ona jeśli nie chce pracować i ma taką sposobność to po co tak rzucać kamieniami w nią? Ile z nas nienawidzi swojej pracy i z chęcią by się zamieniła na możliwość spędzania czasu że swoim dzieckiem, ale nie może bo bieda by zaglądnęła w oczy? I to nie świadczy, że ktoś nie ma ambicji, może to jest kobieta, która bardziej ceni i odnajduje się w roli matki, niż w Mordorze, użerajac się z klientami, z szefostwem i współpracownikami? Każda jest inna, każda ma prawo stanowić o sobie i tym co jej daje szczęście. I mówiąc szczerze mam dość tego plucia kobiet na kobiety i mówienia wszystkim jak powinno wyglądać och życie żeby kogo zadowolić? Inne kobiety? Społeczeństwo? Niech w końcu każdy zacznie żyć dla siebie i swoich bliskich, a nie żeby ktoś nie mówił źle ...