Patrycja Sołtysik opowiada o in vitro i pokazuje SINIAKI na brzuchu. "Szereg psychicznych i fizycznych poświęceń ze strony kobiety" (FOTO)

Moi znajomi starali się o dziecko korzystając z metody in vitro ponieważ naturalnie im się nie udawało. Te zastrzyki są podobno bardzo bolesne i ogólnie całe to przygotowanie nie należy do przyjemności. Trzy razy mieli in vitro i niestety za każdym razem nic z tego nie wychodziło. Stwierdzili ze skoro tak to chyba tak ma być. Po około dwóch latach moja znajoma miała mieć operacje i kazali jej zrobić test ciążowy żeby upewnić się ze nie jest w ciazy i tu zaskoczenie bo była. Więc moi drodzy wszystko się może zdazrzyc