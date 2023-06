Syn Patrycji i Andrzeja Sołtysików nie pójdzie do komunii. Żona dziennikarza zdradziła powód

Maj w Polsce tradycyjnie już upłynął pod znakiem Pierwszych Komunii. W minionym miesiącu temat ten regularnie poruszany był w mediach - w dużej mierze za sprawą celebrytów, których pociechy w tym roku przystąpiły do sakramentu. Swoje latorośle do komunii posłali m.in. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, Małgorzata Socha czy Agnieszka Hyży. Nie jest jednak tajemnicą, że wielu przedstawicieli polskiego show biznesu wychowuje swe dzieci z dala od religii katolickiej i Kościoła, a co za tym idzie związanych z nimi sakramentów. W ostatnich latach wielu znanych rodziców publicznie deklarowało na przykład, że nie zamierza ochrzcić swoich pociech. Patrycja i Andrzej Sołtysikowie nie poślą z kolei syna do komunii, o czym żona prezentera "DD TVN" opowiedziała nieco szerzej w najnowszym wywiadzie.

Patrycja Sołtysik i Andrzej Sołtysik nie poślą syna do komunii. Żona prezentera zdradziła powód

Andrzej Sołtysik i jego żona wspólnie wychowują siedmioletniego syna Stanisława. Sołtysikowie nie ukrywają, że droga do wymarzonego rodzicielstwa nie była dla nich łatwa - kilka lat temu w jednym z instagramowych wpisów Patrycja Sołtysik otworzyła się na temat zagrożonej ciąży i walki o życie potomka. Ukochana prowadzącego "Dzień Dobry TVN" na co dzień dość chętnie dokumentuje chwile spędzane w towarzystwie syna na Instagramie i okazjonalnie dzieli się przemyśleniami na temat macierzyństwa. Ostatnio podczas rozmowy z reporterką Jastrząb Post Sołtysik opowiedziała nieco o edukacji siedmioletniego potomka.

Celebrytka zdradziła, że jej syn kształci się w prywatnej szkole i przy okazji wyznała również, iż nie uczęszcza na lekcje religii. Jak wyjaśniła Sołtysik, zarówno ona, jak i jej mąż są niewierzący, dlatego też ich potomek nie przystąpi do Pierwszej Komunii.

Uczciwie podczas wpisu powiedzieliśmy, że nie jesteśmy żadnego wyznania i Stanisław też do komunii nie przystąpi i to jest nasze zdanie - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

W rozmowie z reporterką serwisu Patrycja Sołtysik zaznaczyła, że decyzja o nieposłaniu syna do komunii częściowo wynika z szacunku dla rodziców, którzy "wychowują swoje dziecko w wierze" i nie traktują sakramentu jedynie w kategorii "eventu". Dodatkowo celebrytka zaznaczyła, iż ich potomek przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro, którą Kościół otwarcie potępia.

(...) Dużo rzeczy też się wydarzyło, odkąd Staś się urodził. My nie ukrywamy, że Stasia mamy dzięki metodzie in vitro, więc przy obecnym nastawieniu i nagonce w negatywny sposób na tę metodę Kościoła, to nie - dodała.

Żona Andrzeja Sołtysika w rozmowie z Jastrząb Post wyjaśniła, że wraz z prezenterem wychowują syna, wpajając mu wyznawane przez siebie wartości i wcale nie potrzebują Kościoła, by ich pociecha wyrosła na dobrego człowieka. Celebrytka nie chciałaby także posyłać pociechy na religię jedynie po to, by mógł przystąpić do komunii.

Wychowujemy go na dobrego człowieka, sami kierujemy się takimi wartościami, ale sam Kościół nie jest nam do tego niezbędny. Więc też nie tworzymy sztucznej sytuacji, że pójdzie na religię tylko po to, żeby pójść do komunii - dodała w rozmowie z reporterką serwisu.

