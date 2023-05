Lily Collins OKRADZIONA w... SPA! Straciła pierścionek zaręczynowy i obrączkę. Wszystko warte tysiące dolarów!

Jalo 41 min. temu zgłoś do moderacji 42 26 Odpowiedz

Strasznie jej współczuje ale może jakby nie wrzuciła zdjęcia pierścionka aby się pochwalić to by nikt nie wiedział co kraść. Wiecie o co chodzi. Chwalenie się bogactwem a potem płacz. To samo kiedyś miała kardashian i wiele innych osób…. Lepiej radować się w we własnym prywatnym zaciszu bez pokazywania wszem i wobec swoich błyskotek, aut, willi zwłaszcza wewnątrz