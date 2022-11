Lindsay Lohan POWRACA! Aktorka promowała nowy film w dwóch stylizacjach (ZDJĘCIA)

Dla fanów aktorki mamy dobrą wiadomość: wygląda na to, że lata spędzone z dala od show biznesu wyszły Lindsay na dobre. Aktorka uporała się z problemami i znalazła kandydata na męża, Badera Shammasa , którego poślubiła w lipcu tego roku po trzech latach związku.

Lohan najwyraźniej stwierdziła, że to odpowiedni moment na jej wielki powrót do kina. Amerykanka wystąpiła właśnie w głównej roli w netfliksowym obrazie "Niezapomniane Święta", który ponoć ma pomóc jej odzyskać dawną sławę. W ramach promocji filmu 36-latka złożyła we wtorek wizytę w programie "Good Morning America", gdzie opowiedziała o swoich dalszych planach zawodowych. Aktorka zaprezentowała się w dwóch skrajnie różniących się od siebie stylizacjach: krzykliwym, kolorowym kostiumie marki Akris oraz białej, kopertowej sukience, którą uzupełniła złotymi akcesoriami.