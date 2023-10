Lisa Kudrow komentuje odejście Matthew Perry'ego! Informator ujawnił, co powiedziała o możliwej PRZYCZYNIE ŚMIERCI kolegi z planu

Ffgg 9 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Wiecie co, uwielbiam Przyjaciół, uwielbiam Perryego, ale na miłość boską, skończcie już z tymi artykułami. Robicie sobie z tego pożywkę i tanią sensację, depczecie pamięć o nim. Pierwszy artykuł by w zupełności wystarczył. Od tego czasu nie powiedzieliście nic, co mogłoby wnieść cokolwiek do sprawy.