Lisa Marie Presley nie żyje. Wiadomo, gdzie zostanie pochowana

Lisa Marie Presley nie żyje. Rodzina podpisała dokument zakazujący resuscytacji

Według wcześniejszych doniesień TMZ do zatrzymania akcji serca u Lisy Marie Presley doszło w jej posiadłości w Calabasas. Gwiazda została znaleziona przez swoją gosposię. Obecny na miejscu pierwszy były mąż 54-latki przeprowadził u niej resuscytację, a niedługo później czynności powtórzyli ratownicy medyczni. Córka Elvisa Presleya miała odzyskać puls, jeszcze zanim została przetransportowana do karetki. Niestety, jak twierdzi źródło TMZ, po przyjęciu do szpitala u Lisy Marie Presley stwierdzono śmierć mózgu. 54-latka została podłączona do aparatury podtrzymującej życie oraz wprowadzona w śpiączkę.