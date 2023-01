Lisa Marie Presley udzieliła na gali Złotych Globów ostatniego wywiadu PRZED ŚMIERCIĄ (WIDEO)

Złapię cię za ramię, dobrze? - poprosiła Schillinga, po czym zaczęła piać peany na cześć odtwórcy roli Elvisa. Uwielbiam Austina Butlera. Byłam urzeczona jego rolą. Potrzebowałam pięciu dni, żeby do siebie dojść po obejrzeniu tego filmu, tak był podobny do Elvisa. Cechy, manieryzmy, śpiewanie, sposób w jaki się wypowiadał, żeby nie brzmiało to karykaturalnie. Austinowi świetnie się to wszystko udało. Nie był przy tym komiczny - mówiła.