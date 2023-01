Lisa Marie Presley mocno przeżyła śmierć syna. Pisała o nim w swoim ostatnim poście: "Jego odejście mnie zniszczyło"

W nocy z czwartku na piątek amerykańskie media poinformowały o śmierci Lisy Marie Presley , córki słynnego "króla rock'n'rolla" Elvisa Presleya . Kilka godzin wcześniej pojawiły się pogłoski, jakoby 54-latka trafiła do szpitala w wyniku zatrzymania akcji serca. Jak donosi serwis TMZ, do końca próbowano uratować jej życie.

Lisa Marie Presley nie żyje. Rodzina i fani pogrążeni w żałobie

Co ważne, Presley jeszcze zaledwie 2 dni temu była widziana na Złotych Globach , gdzie świętowała zwycięstwo Austina Butlera w kategorii za najlepszą męską rolę w filmie biograficznym "Elvis". Jej obecność na gali była o tyle wyjątkowa, że w ostatnich latach Lisa Marie coraz rzadziej bywała na salonach. Ma to związek z ogromną tragedią, która ją spotkała.

Tak wyglądał ostatni post Lisy Marie Presley na Instagramie. Wspominała zmarłego syna

W zeszłym roku "People" opublikował przepełniony autorefleksją tekst autorstwa Presley, w którym ta przyznała, że nadal nie poradziła sobie ze śmiercią syna . Wtedy też stwierdziła, że "obwinia się o nią każdego dnia" , a jedyne, co przynosiło jej ulgę, to chwile, gdy nie była całkiem sama.

Żałoba nie jest czymś, co mija po roku czy latach. Żałoba to coś, co nosimy w sobie do końca życia, niezależnie od tego, co twierdzą przedstawiciele różnych kultur. Nigdy się z tym nie "godzimy", nigdy nie "idziemy dalej", kropka. (...) Znalezienie innych osób, które mają podobne doświadczenia, jest pewnym sposobem na poradzenie sobie ze stratą. Grupy wsparcia dają taką szansę. Sama takie organizuję we własnym domu. Nic, powtarzam, NIC nie jest w stanie uśmierzyć tego bólu, ale znalezienie bratniej duszy może pomóc w poradzeniu sobie z samotnością - pisała.