Tragiczne losy Lisy Marie Presley. Używki, cztery nieudane małżeństwa i samobójstwo syna

W nocy z czwartku na piątek media obiegła smutna wiadomość o śmierci Lisy Marie Presley. Córka Elvisa Presleya i Priscilli Presley odeszła niedługo po tym, jak została przetransportowana do szpitala w Los Angeles. Według TMZ 54-latka trafiła na ostry dyżur po zatrzymaniu akcji serca. Później w mediach pojawiały się doniesienia, że gwiazda w stanie krytycznym została podłączona do aparatury podtrzymującej życie oraz wprowadzona w śpiączkę. Informację o odejściu Lisy Marie w wydanym w czwartek oświadczeniu potwierdziła jej matka. Zaledwie dwa dni przed śmiercią córka Elvisa pojawiła się na rozdaniu Złotych Globów.

Lisa Marie Presley nie żyje. Jej życie było naznaczone osobistymi dramatami

Można śmiało stwierdzić, że Lisa Marie Presley stała się gwiazdą już w dniu narodzin. Jedyna córka Elvisa Presleya przez niektórych była nazywana "księżniczką rock and rolla", a media regularnie rozpisywały się o jej losach. Niestety życie aktorki i piosenkarki od najmłodszych lat było naznaczone bolesnymi doświadczeniami. W wieku zaledwie pięciu lat Lisa przeżyła rozwód rodziców, jako dziewięciolatka musiała zaś zmierzyć się ze śmiercią ojca. Dziewczynka miała wówczas ujrzeć ciało legendarnego muzyka leżące na dywanie w słynnej posiadłości Graceland. Później wspominała, jak płakała, gdy "tatuś zmarł". Mówiła także, że początkowo jego śmierć nie wydawała się jej prawdziwa. Ciało artysty przez trzy dni pozostawało na terenie jego rezydencji, co było dla małej Lisy "dziwnie pocieszające".

Córka Elvisa Presleya przez lata toczyła nierówną walkę z osobistymi demonami. "Księżniczka rock and rolla" już jako nastolatka zaczęła zażywać narkotyki i w efekcie jej matka umieściła ją na odwyku w scjentologicznym ośrodku. W późniejszych latach Lisa Marie borykała się z uzależnieniem od leków przeciwbólowych, opioidów, kokainy oraz alkoholu. O swoich doświadczeniach po raz pierwszy opowiedziała we wstępie do wydanej w 2019 roku książki Harry'ego Nelsona "The United States of Opioids". Wówczas Presley wyznała, że zaczęła przyjmować opioidy w 2008 w związku z zaleceniami lekarza po narodzinach córek. Jednocześnie przyznała, iż "dziś cieszy się, że żyje". Od 2003 roku gwiazda walczyła też z uzależnieniem od kokainy - co wyszło na jaw przy okazji jej czwartego rozwodu.