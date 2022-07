Lista NOWYCH JURORÓW "The Voice of Poland" przypadkiem trafiła do sieci? Mamy komentarz w sprawie!

"The Voice of Poland" już od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych talent show w kraju. Losy muzycznych talentów, które trafiają pod skrzydła znanych jurorów, spodobały się widzom na tyle, że niebawem format wróci na antenę już po raz trzynasty. Jak co sezon, największą tajemnicą jest oczywiście to, kto zasiądzie na słynnych obrotowych krzesłach, aby oceniać uczestników.