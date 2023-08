Lizzo POZYWA tancerki, które oskarżyły ją o molestowanie seksualne! "To okrutne nękanie"

Gdy wszyscy już myśleli, że kariera Lizzo została przekreślona, los uśmiechnął się do ciałopozytywnej wokalistki. Owy uśmiech losu pojawił się tym razem w postaci zdjęć zrobionych przez trzy tancerki, które wytoczyły przeciw swojej byłej pracodawczyni sprawę o molestowanie seksualne i body shaming. Młode kobiety twierdziły, że były przez Lizzo zmuszane m.in. do brania udziału w czynnościach seksualnych z udziałem banana podczas podróży po Europie. Zdjęcia, które same wykonały za kulisami rozbieranych kabaretów, gdzie miało ponoć dojść do incydentu, przedstawiają jednak nieco odmienną historię.