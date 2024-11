Lizzo zaskakuje odmienionym wyglądem, a fani jej nie poznają: "Czekajcie... KTO TO JEST?!"

Nie da się nie zauważyć, że w ostatnim czasie wiele znanych twarzy drastycznie schudło. Co bardziej dociekliwi doszukują się w tym zjawisku zasługi "słynnego" leku na cukrzycę.

Do grona gwiazd, którym zarzuca się przyjmowanie Ozempiku, należy także Lizzo. Będąca ikoną ruchu body positive wokalistka parę miesięcy temu zareagowała na pojawiające się w sieci przytyki. 36-latka przekonywała wówczas, że odmienioną figurę zawdzięcza treningom i diecie. Do plotek odniosła się także poprzez swój tegoroczny strój na Halloween. Przebrała się bowiem za... pudełko leków na cukrzycę.

Lizzo pozuje w warkoczach. Pokazała nagranie z mamą

Z każdym kolejnym dniem artystka jest coraz szczuplejsza, a pod jej publikacjami na Instagramie roi się od komentarzy dotyczących jej przemiany. Tak też było i tym razem. W weekend odmieniona Lizzo wrzuciła kilka zdjęć, do których zapozowała w warkoczach.

Fani nie poznają Lizzo

Lizzie strasznie schudła; Jak tak szybko schudłaś?; Kurczę, ona ta schudła w ciągu roku; Czekajcie... Kto to jest?!; Poczekaj, poczekaj, żebyś nie była teraz za chuda; Lizzo je Ozempic; Kolejna biorąca Ozempic; Wyglądasz dobrze, bierz dalej Ozempic; Nie obchodzi mnie, co ona robi lub bierze, ja to chcę; Nie ma znaczenia jak, @lizzobeeating wygląda i na pewno czuje się niesamowicie. Szczęście dobrze na Tobie leży, kobieto! - czytamy pod publikacjami Lizzo.