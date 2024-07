Christina Aguilera schudła prawie 20 KILOGRAMÓW. Internauci oskarżają: "Ozempic sprawił, że jest w szczycie formy" (WIDEO)

Christina Aguilera debiutowała jako zaledwie 12-letnia dziewczynka w bijącym rekordy popularności "Klubie Myszki Miki", lecz jej pełnoprawny debiut fonograficzny przypadł na końcówkę lat 90. To właśnie wtedy wylansowała ogólnoświatowe przeboje, tj. "Genie In A Bottle" czy "What A Girl Wants", a krytycy i fani muzyki pop z marszu zakochali się w filigranowej, blondwłosej dziewczynie z sąsiedztwa. W kolejnych erach swojej twórczości Xtina konsekwentnie zrywała ze swoim początkowym wizerunkiem, udowadniając, że świetnie czuje się też w innych stylistykach, za każdym razem prezentując całkowicie nową odsłonę.