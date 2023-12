Christina Aguilera i jej NOWA TWARZ wprawiają fanów w osłupienie: "Dlaczego brzmi jak Kim Kardashian?". Poznalibyście? (WIDEO)

Swego czasu Christina Aguilera należała do ścisłej czołówki najpopularniejszych piosenkarek w branży, a jej albumy sprzedawały się jak świeże bułeczki. W ciągu niemal 25 lat kariery muzycznej artystka sprzedała ponad 40 mln egzemplarzy płyt i otrzymała 6 statuetek Grammy. Dziś X-Tina odcina raczej kupony od dawnych sukcesów, a wydawane przez nią piosenki przechodzą bez większego echa. Mimo to 42-latka wciąż cieszy się sporą popularnością, grywa koncerty i inkasuje setki tysięcy dolarów za kampanie reklamowe.

W ostatnich miesiącach trudno było przeoczyć dość drastyczną zmianę w wyglądzie Christiny . Aparycja piosenkarki jest zresztą chętniej komentowana, aniżeli jej muzyczne poczynania. Zdaje się, że Aguilera ciężko pracowała nad formą, a efekty są na tyle piorunujące, że momentami trudno ją rozpoznać . Potwierdziło to wielu internautów, którzy obejrzeli i skomentowali najnowszego tiktoka wykonawczyni hitu "Genie in a Bottle". 43-latka zaprezentowała na nagraniu, co znajduje się w jej torebce. Użytkownicy popularnej aplikacji zwracali uwagę nie tylko na odchudzoną sylwetkę , ale również odmienioną twarz i barwę głosu "Kryśki". Nie obeszło się bez porównań do Kardashianek.

Czy to jest w ogóle Christina Aguilera?; Zupełnie niepodobna. Ale nadal piękna; Aż weszłam na profil, żeby zobaczyć, czy to naprawdę ona; Dobrze, że się przedstawiła, bo nie wiedziałabym, kto to; Poczekajcie. Ta kobieta to serio ona?; To Christina Kardashian; Wygląda, jak na początku lat dwutysięcznych; Dlaczego ona brzmi jak Kim Kardashian?; Nie poznałabym, wygląda zupełnie inaczej - komentowali internauci.