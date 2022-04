Drapieżna Christina Aguilera posyła całuski ze ścianki w Los Angeles (ZDJĘCIA)

Christiny Aguilery nie trzeba nikomu przedstawiać. 41-letnia dziś wokalistka sławę zdobyła jako najbardziej utalentowana wokalnie absolwentka Klubu Myszki Mickey, do którego należeli również Britney Spears i Ryan Gossling. Z milionami sprzedanych płyt i niezliczonymi koncertami na koncie gwiazda może teraz wreszcie skupić się na celebrowaniu życia, co w wydaniu kalifornijskim oznacza między innymi bywanie na hucznych bankietach i wędrowanie od jednego czerwonego dywanu do drugiego.