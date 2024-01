Lotniskowy dramat Halejcio, proces Królikowskiego oraz kto z Polski na Eurowizję (OKIEM PUDELKA)

Chcemy wierzyć, że jednym z postanowień noworocznych Antka Królikowskiego było po prostu bycie lepszym człowiekiem. Cóż, wciąż jest na to szansa, natomiast będzie też człowiekiem z wyrokiem. Sąd w Warszawie skazał aktora za prowadzenie auta pod wpływem substancji niedozwolonych, a konkretnie za śladowe ilości THC w organizmie. Celebryta tłumaczył się wówczas, że przyjmuje medyczną marihuanę i jest wolny od innych narkotyków, co miały potwierdzić policyjne testy. Tłumaczenia te, niestety dla Królikowskiego, nie wystarczyły - został skazany na rok ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnie prac na cel społeczny w wymiarze 20 godzin w miesiącu i otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres trzech lat i zapłatę kwoty pięciu tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Aktor musi również pokryć koszty procesowe. Antoni pojawił się w sądzie z ukochaną Izabelą i choć o jej prawniczym potencjale mówiono już wiele, kobieta towarzyszyła mu tylko i aż jako wsparcie duchowe.

Oczywiście, nie naszą rolą jest tutaj interpretacja wyroku czy powątpiewanie w to, czy Królikowski faktycznie jest tak krystalicznie czysty, jak przekonuje. Wypada mieć tylko nadzieję, że to kolejne mało pozytywne wydarzenie przekuje w końcu w coś dobrego. Nie chcemy podpowiadać, ale kampania informacyjna o leczniczej marihuanie nie byłaby najgorszym pomysłem. Wyrok jest nieprawomocny, więc Antek albo zdecyduje się od niego odwołać, albo faktycznie będziemy podziwiać go podczas prac społecznych. W ostateczności jest jeszcze prezydent Andrzej Duda, która ułaskawia ostatnio wyjątkowo hojnie. Wprawdzie tylko dygnitarzy Prawa i Sprawiedliwości, ale Królikowski przecież z powodzeniem wcielał się u Patryka Vegi w Bartłomieja Misiewicza, więc może jest szansa…