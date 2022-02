"Love is Blind". Mama jednej z uczestniczek randkowego show Netflixa jest POLKĄ! Kim jest Mallory Zapata?

Premiera pierwszego sezonu "Love is Blind" przypadła na dość trudny okres, bo na początek pandemii koronawirusa. Randkowe show Netflixa miało premierę w lutym 2020 roku, co mogło w jakimś stopniu przyczynić się do bardzo dobrych wyników oglądalności. Zamknięci z powodu lockdownu ludzie, chętnie sięgali po propozycje Netflixa i nadrabiali filmowe zaległości.