Krzysztofie Stanowski, przestań skamleć

W dobę od publikacji nowego "Dziennikarskiego Zera" Krzysztofa Stanowskiego odcinek o Jakubie Rzeźniczaku i Magdalenie Stępień obejrzano blisko milion razy. Dużo to czy mało? Dla przeciętnego twórcy internetowego pewnie dużo, ale dla "trybuna ludowego" Krzysztofa Stanowskiego wynik jak każdy inny. Dlaczego więc znowu o tym piszemy? Bo mamy wrażenie, że Stanowski, choć nagrał 40 minut "zjadliwej" publicystyki, narobił więcej złego niż dobrego. Czy to nie on konkludował, żeby nie wtrącać się w sprawę Jakuba i Magdaleny, chociaż sam właśnie to zrobił pod płaszczykiem obiektywnego vloga? Czyli: nie oceniajcie ich, bo nie znacie prawdy, ale ja wam powiem, że rozmawiałem z jedną ze stron i stwierdzam, że prawda wygląda zupełnie inaczej.

Powiecie, że przecież my też żyjemy z tych skandali, z pisania o "włażeniu do łóżka", z włażenia z buciorami w cudze życie. Pewnie, jesteśmy serwisem plotkarskim i relacjonujemy życie innych, więc także to, co robi Magda oraz to, co robi Kuba. Robimy to świadomie i nie prosimy Was, żebyście się tematem nie interesowali. Nie piszemy po to, żeby zaraz powiedzieć Wam: "nie komentujcie, bo to tworzy sensację". Przeciwnie - komentujcie, drodzy Pudelkowicze, bo dzięki temu gwiazdy mogą dowiedzieć się, co naprawdę o nich myślicie. Co zrobił Krzysztof Stanowski? Przez 40 minut mówił o tym, że interesowanie się sprawą Rzeźniczaka i Stępień tylko im szkodzi. Pomocne, prawda? Chyba nie bardzo, biorąc pod uwagę, jak spiął się po zderzeniu się z kilkoma głosami krytyki.

To, że Krzysztof Stanowski skomentuje sprawę Rzeźniczaka i Stępień, było do przewidzenia. Od dłuższego czasu pławi się bowiem w blasku opinii publicznej (chociaż pewnie sam temu zaprzeczy, gdy to przeczyta, bo wie, czym jest afektowana skromność), angażuje się w medialne, również te pozasportowe, wydarzenia i powoduje, że stają się jeszcze bardziej medialne. Na co dzień opowiada, że po prostu jest sobą i mówi, co myśli. Nazwijmy to wprost: to doktor habilitowany Instytutu Chłopskiego Rozumu. Powie wam coś, czego nikt wam nie powie, bo w końcu nie boi się politycznej poprawności, nie chodzi na pasku korporacji i jest szefem samego siebie. Niby przedstawi kilka stron konfliktu, ale wychodzi jakoś tak, że mają barwy zbliżone do tych, które on akceptuje. Rozmowa z Rzeźniczakiem miała być przełomowa ("jestem zdewastowany psychicznie"), a wyszło na to, że to wina "nas wszystkich", że nadaliśmy tej sprawie taki rozgłos. Co więc jako publicysta sportowy mogę zrobić, żeby sprawę załagodzić? Nagram materiał, w którym pod pozorem rzeczowych argumentów powiem, że to baby są wszystkiemu winne.

Czy to wina bab z łóżka Rzeźniczaka i wszystkich internautów, że zbiórka na chore dziecko budzi takie emocje? Według Krzysztofa Stanowskiego tak właśnie chyba jest. Nie, jest bardziej tak, jak mówił Dziki Trener: to wina rodziców Oliwiera, którzy chwalili się życiem niedostępnym dla "zwykłego człowieka". Stanowski mówi: Kuba nie ma pieniędzy, a Magda nie zarabia milionów na modelingu, więc co, powinna wystąpić o zwrot pieniędzy za lot do Dubaju? Nie, to demagogia, wszyscy wiemy, że tak się nie stanie, to jakaś sytuacja wykreowana dla potrzeby chwili. Według Krzysztofa lot Rzeźniczaka nad Manhattanem to "nie jest kwestia zasobności portfela, a fantazji". Jasne, możemy uznać, że 150 dolarów to nie tak dużo, ale ile znacie osób, które właśnie się pakują i lecą do Stanów, by pod niebem pochwalić się (kolejnymi) oświadczynami? Pierścionek nie kosztował 50 tysięcy złotych, tylko był prezentem od dawnego sponsora? Aha, to w końcu wiele zmienia - Rzeźniczak dał kolejnej partnerce pierścionek za półdarmo, więc mógł już nie wykazywać zainteresowania narodzinami drugiego dziecka. Halo, Rzeźniczak i Nowicka założyli sobie wspólne konto na Instagramie ("puzzle_lovestory"), na którym pokazują, jak szczęśliwie i oczywiście - bo jakżeby inaczej - na bogato żyją.

Magdalena Stępień relacjonowała zagraniczne podróże z małym Oliwierem i robiła sobie selfie w ubraniach od sponsorów. Dubaj jest tańszy od Sopotu? Możliwe, ale olbrzymiej części społeczeństwa nie stać ani na jedno, ani na drugie. Może zaraz ze strony Stanowskiego padnie argument, że "wystarczy tylko chcieć" i "zmienić myślenie", a fundusze na taki wyjazd przyciągniemy myślami. Każde zdjęcie celebrytki na kolejnych wakacjach wzbudza na Pudelku pytanie "skąd ona ma na to pieniądze". Krzysztofie Stanowski, czy to naprawdę my jesteśmy winni, że ciekawi nas, dlaczego Kuba i Magda (albo nawet sama Magda) nie mogą uzbierać 350 tysięcy na zbiórkę dla chorego syna? Czy to wina czytelników Pudelka, że zastanawiają się, dlaczego gdy oni co najwyżej mogą wysłać dzieci do dziadków, celebryci jeżdżą na wakacje kilka razy w roku, a jednocześnie proszą w sieci o gigantyczne dla przeciętnego Kowalskiego kwoty?

Krzysztof Stanowski mówi, że nigdy nie porzuciłby kobiety w ciąży - i chwała mu za to. Niestety, nie wszyscy są tacy kryształowi. Kuba Rzeźniczak podobno bił się z myślami, kiedy skończyć relację z Magdą Stępień i słusznie doszedł do wniosku, że każdy moment będzie fatalny. Poza tym, jak sugeruje Stanowski, to seksoholik, a kobiety, które się z nim związały, powinny mieć tego świadomość. W końcu "same wskakiwały do tego łóżka", więc powinny "przestać skamleć". To nic innego, jak obarczanie tych kobiet winą. A co w tym łóżku robił niby Kuba? Odgradzał się pościelą, wypędzał z niego kolejne partnerki? No nie, ale zdaniem Stanowskiego on jest taki po prostu pogubiony, no taką ma naturę, że jest kochliwy. Jest kochliwy, "ma problem". Zresztą co to za piłkarz bez wianuszka kobiet, he he. Większość piłkarzy ma kochanki i długi.

Nie, to nie jest "tylko" problem, to ogromna niedojrzałość - zmieniać partnerki jak rękawiczki, mieć dwoje nieślubnych dzieci (w tym jedno spłodzone w trakcie małżeństwa z inną kobietą) i, z konkretnych powodów, nie być dla żadnego z nich wzorowym ojcem. Kuba chętnie angażuje się w akcje charytatywne dla obcych dzieci - i brawa dla niego. Niestety, w życiu jego własnych dzieci raczej bywa, niż jest. W końcu z jakiegoś powodu jego byłe partnerki i matki jego dzieci regularnie się ze sobą spotykają, dają sobie nawzajem wsparcie, czego najwidoczniej nie mogą doprosić się od Rzeźniczaka. To na tych spotkaniach tak "skamlą", jak określił to elegancko Krzysztof Stanowski. Nie, one nie "skamlą". Tak samo to nie są kolejne trofea, które "wskoczyły Kubie do łóżka". Krzysztof Stanowski tak łatwo obarcza je winą.

Krzysztof Stanowski wie jedną rzecz: na świecie były i są też takie kobiety, które czekają na to "wskoczenie do łóżka" i życie z zarobków bogatego partnera. Przecież sam komentował siedem lat temu sprawę tzw. "stajni szczecińskiej". Przypomnijmy jeszcze jedną zapomnianą wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego: Stanowski o utrzymankach piłkarzy: "To PIJAWKI, DZIUNIE ZE SZTUCZNYMI CYCKAMI i ustami. Te lale nie są przyzwyczajone do pracy". Tak, są na świecie kobiety, które "polują" na bogatszych partnerów. Problem polega na tym, że Krzysztof Stanowski zakłada z góry, że kobiety, które "wskoczyły Kubie do łóżka", należały właśnie do tego wyrachowanego grona. Wskazuje, że jego partnerki, krótko mówiąc, poleciały na jego kasę, której przecież on nie ma. A wy, naiwne baby, myślałyście, że będziecie żyć jak księżniczki... Identyczne komentarze czytamy teraz pod tekstami o "oszuście z Tindera", Simonie Levievie. Jego ofiary same są sobie winne, bo po pierwsze - są głupie, a po drugie - poleciały na jego kasę. Więc teraz mają za swoje, po co "skamlą" w dokumencie Netfliksa.

One nie są głupie, one są (lub były) zakochane. Może nawet nie w samym Simonie czy w naszym przaśnym Kubie. Raczej w wizji tego związku, perspektywie zmiany "chłopaka z problemami". One nie są głupie, tylko naiwne. Krzysztofie Stanowski, może trudno to zrozumieć, ale istnieją na świecie też naiwne kobiety, które twierdzą, że to właśnie one są "tymi jedynymi" i to właśnie one zmienią takiego Rzeźniczaka. Kuba też mamił je wizją bajkowego życia, a one myślały, że uratują go przed samym sobą. To tak nie działa, co dobitnie pokazują historie byłych dziewczyn bawidamka z boiska. Kuby nie uratuje żadna nowa dziewczyna, żadne pokłady miłości, zrozumienia, współczucia, wsparcia.

Wydaje się, że najszybciej zrozumiała to Edyta Zając, która raz na dobre odcięła się od tej toksycznej relacji i nie zabiera głosu w kolejnych odsłonach nowych awantur z udziałem byłego męża. Może warto zapytać, co czuła, gdy dowiedziała się, że jej mąż ma nieślubne dziecko, do którego przyznał się po DWÓCH LATACH? Wtedy to też była wina Edyty i mamy Inez, które "wskoczyły Kubie do łóżka"? Rzeźniczak dopiero po dwóch latach powiedział w wywiadzie, że bardzo kocha swoją córkę - i nawet w to wierzymy, tak samo jak w to, że kocha Oliwiera i zrobi wszystko, by wyzdrowiał. Ale co robił przez dwa lata? Albo co robił teraz, gdy rodził się jego syn? Przypomnijmy, że jadł kiełbasę w przydrożnym barze na randce z nową dziewczyną...

Kubie może pomóc tylko decyzja o pracy nad samym sobą. I w tym przypadku nie wystarczy miesiąc czy nawet rok wstrzemięźliwości seksualnej, nie chodzi o odstawienie na jakiś czas romansów, a o koniec reperowania ego i dziur w charakterze kosztem kolejnych kobiet. Chodzi o głębokie zrozumienie, co jest prawdziwym źródłem potrzeby takiego zachowania Kuby. Krzysztof Stanowski też chyba zapomniał, że nie chodzi o "skamlenie" kobiet, a zwyczajny brak dojrzałości bawidamka z boiska. Jakub Rzeźniczak płaci za to teraz najwyższą cenę, ale może najwyższy czas "dać się zmienić" tym wstrętnym babom, które tak "wskakują mu do łóżka"? Polecamy terapię, tak serio i bez żartów. Może wtedy Kuba nie musiałby zwierzać się takim pomocnikom jak Krzysztof Stanowski...

