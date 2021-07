TYLKO NA PUDELKU: Jakub Rzeźniczak ma już NOWĄ KOBIETĘ?! "Zabrał ją na randkę do baru przy trasie" (ZDJĘCIA)

Jakub Rzeźniczak idzie chyba na rekord, jeśli chodzi o częstotliwość zmieniania partnerek. O dziwo, wciąż znajdują się kolejne chętne , które zupełnie nie wyciągają wniosków z historii poprzedniczek. Być może wierzą w to, że przy nich Jakub jakimś cudem się zmieni i nagle pokocha monogamię.

Jego dotychczasowe zachowanie pokazuje jednak, że piłkarz luźno podchodzi do związków. Będąc jeszcze w małżeństwie z Edytą Zając, zdradzał ją z kochanką, która zaszła z nim w ciążę. Gdy o sprawie zaczęły rozpisywać się media, Edyta postanowiła się rozwieść z niewiernym mężem. Obecnie znów jest zakochana.

Tymczasem Rzeźniczak beztrosko kontynuuje miłosne podboje. Po rozstaniu z Edytą związał się z Magdaleną Stępień, która także dość szybko oskarżyła go o zdradę. Potem jednak wróciła do niego i... także zaszła z nim w ciążę. Niedawno urodził się ich syn, mały Oliwier. Jakub był na tyle wspaniałomyślny, że nawet wpadł zobaczyć go w szpitalu.