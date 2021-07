Jakub Rzeźniczak odwiedził SYNA w szpitalu! "Witaj, Oliwier" (FOTO)

Czy 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pojechaliśmy wczoraj do innego miasta do klubu. Chłopak mnie szarpał to w końcu dostał policzek, to zostawił na środku miasta bez torebki i telefonu. Znalazłam jego auto i weszłam . Wyciągnął mnie z niego siła ze mam wyp**** i odjechał. Środek nocy. W klubie przeczekałam na busa. Wyzywał mnie Jeszcze w smsach od sz***. Udało mi się wrócić autobusem jakoś. Jest mi ciężko z tym bo choruje na depresje:((