Magdalena Stępień smutno o samotnym wyczekiwaniu na poród: "NIE JEST TO DLA MNIE ŁATWY CZAS"

!!!!!!! 36 min. temu zgłoś do moderacji 32 0 Odpowiedz

Dziewczyny wybór faceta na męża i ojca waszych dzieci, to jedna z ważniejszych waszych decyzji. Myślcie zanim wskoczycie komuś do łóżka, lub on do waszego. Facet jeśli zdradził i to jeszcze z ...wami, to będzie zdradzał. Jeśli uderzył, to będzie bił. Jeśli pije, to będzie pił. TAKA PRAWDA !!!!