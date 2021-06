Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień JUŻ SIĘ ROZSTALI?!

W marcu zeszłego roku słynący ze swojej słabości do płci pięknej Jakub Rzeźniczak zaczął spotykać się z Magdaleną Stępień , uczestniczką 5. edycji Top Model. Sielanka w świeżym jeszcze związku piłkarza i pretendentki do miana modelki nie potrwała jednak zbyt długo, bo zaledwie trzy miesiące później 29-latka żaliła się w mediach, że nakryła ukochanego w łóżku z inną kobietą.

Szczerze rozważam ponowne zamknięcie konta na Instagramie - mówiła Magda w rozmowie z Jastrząb Post. Może to się pojawić z momentem narodzin naszego dziecka, dlatego, że patrząc, co się dzieje, jak wielki jest hejt, jak wiele ludzi wydaje opinie, nie znając drugiego człowieka, to jest to dla mnie przerażające. Ja ciężko się odnajduję w tym świecie, w tym hejcie. Nie do końca radzę sobie z tym, jak ktoś obraża mnie lub moich bliskich.