Magdalena Stępień w zaawansowanej ciąży chwali się wakacjami we dwoje. "Następne już z NASZYM BOBASKIEM" (ZDJĘCIA)

"Mam najlepszego chlopaka na swiecie" no no wszystkie kobiety mają:) poczekamy jeszcze chwileczke, dziecko sie urodzi, kupa, placze, sracze, ona po porodzie... no kto wie ,to wie,ze to nie takie hop do przodu no i wtedy ten" najlepszy chlopak" nadal bedzie najlepszym tylko juz dla innej :)