Magdalena Stępień zaśmiewa się do łez na spacerze z... byłą partnerką Jakuba Rzeźniczaka. Obmyślają wspólny front? (ZDJĘCIA)

Magdalena Stępień wyrosła ostatnio na stałą bywalczynię kolumn plotkarskich. Wszystko za sprawą rozstania z Jakubem Rzeźniczakiem, który skazał matkę swojego dziecka na samotne macierzyństwo i to jeszcze w momencie, gdy ta była w zaawansowanej ciąży. Kolejne alarmujące wynurzenia modelki w mediach społecznościowych zaniepokoiły wielu internautów, w tym Maffashion, która zaapelowała do bliskich Magdy, by jak najszybciej zainterweniowali.