Internauci pomstują na Jakuba Rzeźniczaka po zapłakanym selfie Magdaleny Stępień: "Człowieku, OPAMIĘTAJ SIĘ!"

Teraz to ja mu współczuję. Laska to typowy bluszcz, nie moze znieść, ze koles jej nie kocha i pewnie nigdy nie kochał, a ona wyobrazała sobie z nim życie do końca jak w szczęślowej bajce. Ale tak to jest jak bierze sie faceta na dziecko. Nikt nie ma.obowiazku byc z kims bo jest dziecko. Ona jest chora i niech nastepny facet dwa razy przemysli to czy oplaca się z nia byc bo.potem relacje co godzine na instagramie o ich rozpadzie zwiazku będzie miał