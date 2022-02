Rozsierdzony Krzysztof Stanowski GRZMI: "Jakub Rzeźniczak NIE CHCE ŻADNYCH WASZYCH PIENIĘDZY"

himena 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Nie rozumiem po kiego grzyba on sie w to miesza? Czy on w ogole wie co miedzy nimi byly, czemu sie rozstali? Czy zna ich oboje bardzo dobrze? Nie. Dlatego nie pojmuje po co to wideo, te wypociny, te tlumaczenie ludziom, ze jest tak, a nie inaczej. My widzimy co innego. Widzimy panne, ktora sie byczy na wakacjach i nosi ciuchy Gucci itd, widzimy pilkarza dla ktorego lot do USA, itd to tzw wakacje za male pieniazki. Nie bede ich obojga oceniac, bo ich nie znam osobiscie i nic mi do tego. To sa na boga dorosli ludzie i sami powinni sie dogadac chcby dla dobra ciezko chorego dziecka. Skonczcie juz ten jakze poczytny temat i trzymajcie kciuki, zeby ten malec nie potrzebowal lotu do Izraela, zeby to raczysko sie wynioslo i zeby wyzdrowial. Tyle.