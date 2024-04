"Love Island" - finał. Znamy ZWYCIĘZCÓW 9. edycji programu!

bbnmm 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

To byli moi faworyci. Ciszę się, Natomiast co do szczerości b. podpadł mi Rafał. Kiedy Jarka bardzo brzydko skwitował, kiedy On chciał wyjaśnić wszystkim swoje zawirowania z Zuzą, wtedy wstał i głosił swoje teorie.