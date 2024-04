"Love Island". Nicole i Mateusz WYRZUCENI tydzień przed finałem. Oszukali produkcję i uczestników

AleNumer 28 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Jakim cudem ktoś w tym programie zna kogoś... Ale. Że się z nim spotykał... To już chyba można zweryfikować wcześniej choćby przeglądając social.. Przecież kolejna jest Pati.. Coś było ale nie było.. Spotykała się w że siej z gościem.. Wiadomo że wybierze jego a nie innego bo i tak już nie ma opcji.. Innym nie daje szansy.. A tu myk.. I daje.. Pomijam ze większość dziewczyn nie ma problemu by przylizać się z każdym i to bez problemu.. A gdyby nie kamery to i nie tylko liz by był.. Casting przechodzą te dziewczyny co by zrobiły gdyby.. Bo oprócz imprez na których sporo jest wstawionych to nie spotkałem kobiet które liza się z kim popadnie.. Ale może żyje w innym świecie.. To żaden program o relacjach to coraz bardziej ustawione widowisko w którym można przywracać że względu na produkcję koog chcemy.. Która to szansa siódma.. A kogo to..