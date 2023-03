"Love Island": namiętne pocałunki Agaty i Adama WYWOŁAŁY AFERĘ! Widzowie wyrokują: "Dzieciaki bez żadnych zasad" (WIDEO)

Monika 39 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Słowo daję że zanim to zrobili to o tym pomyślałam - że bardziej by Agata do niego pasowała zważywszy że brak jej "wariactwa" i zbyt spokojny Hubert dla niej. No tylko co z Beatką, bo mówiła przecież że.. No wiecie co mówiła. Ja już sama nie wiem czy faktycznie wszystko jest w 100% reżyserowane? I uczą ich płaczu czy łez w oczach na zawołanie, emocji (na twarzy) itd? Np przy wypowiedziach Dody (genialne to było:)) te wszystkie wyrazy twarzy to gra aktorska wcześniej przećwiczona? Od tylu lat tyle tych programów jest że mógłby ktoś w końcu zdradzić to i owo ;)