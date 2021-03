"Love Island". Pierwsza para trafiła do KRYJÓWKI! "Five minute massage było troszeczkę"

Najstabilniej sprawa wygląda w relacji Piotra i Stelli, jednak to nie oni zostali wytypowani przez wyspiarzy do pierwszej w nowym sezonie "Love Island" nocy spędzonej na odosobnieniu w "kryjówce". Ich wybór padł na Mateusza i Caroline, którzy od pierwszej randki wręcz nie mogą oderwać od siebie rąk, o czym niestety chłopak nie zdążył poinformować ówczesnej partnerki, Aleksandry, za co mocno podpadł widzom. Ta jednak zdaje się nie żywić do niego urazy i kibicować relacji trenera personalnego z Kanadyjką.