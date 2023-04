"Love Island". Widzowie programu OBURZENI kolejnym pomysłem produkcji: "Marta straciła dziecko, a tu takie zabawy?!"

basen 30 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

O jeny jaka drama...a ja jestem po rozwodzie i co nie odegram scenki z rozwodu bo mi psychika siądzie nie to tak nie działa...nie jedna dziecko straciła...byłam molestowana i co ciągle o tym trąbią i co mam ciągle się bać no też nie niech idzie do psychologa i przerobi traumę to będzie mogła normalnie żyć.