"Love Island". Znamy SYLWETKI KOBIET, które wejdą do Casa Amor! Uda się im zburzyć dotychczasowy ład? (WIDEO)

Do szału doprowadza mnie ta cała Paulina. Przeświadczona o swojej doskonalosci, na wszystkich patrzy z góry..Ola, to dramat!!! Zero urody i jeszcze mnie inteligencji. Wstydzę się, jak na nią patrzę. Szkoda mi było tego Szymona, bo to chyba mądry, wartościowy chłopak. Szkoda, że nie mieliśmy szansy poznać go lepiej. Alex i Aleksandra sprawiają wrażenie fajnych, inteligentnych kobiet. Andzi nie znosiłam, choć uważam, że była najładniejszą ze wszystkich dziewczyn. I wreszcie Andzelika... Na początku myślałam sobie " Boże, ale o co chodzi?", a ona okazała się szczera, wrażliwa i niestety, mocno zakompleksiona dziewczyna. Stąd te tatuaże. Liczyłam, że związek Klaudii i Jurka wypali, ale cóż... Coś jej odwaliło, a potem już było za późno. Szkoda. A faceci??? Do ostatniego odcinka uważałam, że to najbardziej wartościowi mężczyźni ze wszystkich edycji. Lubię Jurka, ale trochę żałuję, że nie wybrał Klaudii, chociaż miał na to szanse . Arek i Wiktor ... Chyba zbyt piękne, żeby byli prawdziwi. Coś chyba jednak z nimi jest nie tak, tylko jeszcze nie wiem, co. Andrzej, łooo matko, lata za tą Paulinka i lata, a ona ma go w dupie. Żal chłopa. Armando, szuka, szuka i sam nie wie, czego szuka. Lubiłam Bruna. Był chyba najbardziej prawdziwy ze wszystkich