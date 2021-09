"Love Island". Widzowie bronią płaczącej Magdy. "Fajne ma koleżanki. FAŁSZYWE I OKROPNE plotkary"

Czwarty sezon "Love Island" po nieco niemrawym początku w końcu zaczynać dostarczać widzom emocji. Wśród uczestników co chwila dochodzi do przetasowań, a Karolina Gilon już kilkakrotnie pojawiła się na "wyspie miłości", by zarządzić oficjalne przeparowanie.

Sytuację w parach do góry nogami przewróciło to z wtorkowego odcinka, w którym w willi "Love Island" nieoczekiwanie pojawił się nowy uczestnik. Jurek miał pełną dowolność w wyborze partnerki i zdecydował się na Paulinkę, która od początku programu zdawała się tworzyć najsolidniejszy "związek" z Wiktorem. Problem w tym, że, o ile chłopak mocno zabiegał o dziewczynę i jasno deklarował, że chce z nią budować relację, fotomodelka z Miodowic pod Szczecinem trzymała go na dystans. 26-letni wioślarz stracił cierpliwość i zaczął powoli eksplorować inne opcje. Szczególnie zbliżył się do Magdy i to właśnie na nią postawił, kiedy Paulinkę sprzed nosa "sprzątnął mu" Jurek.

Mimo że fotomodelka nie dawała odczuć wioślarzowi, że darzy go uczuciem, mocno przeżyła taki obrót spraw, a szczególnie zabolały ją słowa Wiktora, który na przeparowaniu ogłosił, że od początku czuł więź z Magdą. Nowa para wkrótce potem udała się na randkę, na której doszło do pocałunku - czego parze Wiktor Paulinka wcześniej nie udało się osiągnąć.

Magda po powrocie do willi nie mogła jednak epatować swoim szczęściem, bo bała się reakcji "byłej" wioślarza i innych uczestniczek. Jak się okazało, miała rację. Dziewczyny odbyły z nią rozmowę, która dla Magdy skończyła się płaczem.

Dla mnie temat jest skończony, możecie sobie robić, co chcecie - ogłosiła Paulinka.

Ja się tak źle czuję z tym, ja nie chcę, żebyś była na mnie łza - broniła się Magda.

Fotomodelka zaczęła prostować, że jest zła na Wiktora, nie na nią.

Dla mnie on jest skończony, to jest takie popie*dolone - dodała.

Wiktor, najbardziej sztuczny uśmiech w tym programie - dodała w tle inna uczestniczka.

W tym momencie Magda nie mogła już dłużej opanowywać emocji i zaczęła płakać. Dostrzegła to Angelika, która próbowała pocieszać dziewczynę.

Bo to tak zabrzmiało, jakbyśmy nie wiadomo co złego zrobili, a to wcale tak nie było - mówiła zapłakana Magda.

Dziewczyny przejęły się reakcją Magdy, bo po chwili zaczęły się do niej przytulać i zapewniać, że nie mają do niej o nic pretensji, a nie spodobało im się jedynie zachowanie Wiktora.

Widzowie "Love Island" w przeważającej większości zaczęli bronić płaczącej uczestniczki i atakować Paulinkę. Ich zdaniem fotomodelka nie może mieć o nic pretensji, bo nie wykazywała zainteresowania Wiktorem, gdy on zabiegał o jej uwagę całymi dniami.

Nie rozumiem naskoczenia dziewczyn na Wiktora. Jakby Paulina była zdecydowana, to by było inaczej, a teraz robi z siebie wielką ofiarę.

Magda, olej to. Dziewczyny w tej edycji zachowują się strasznie podle. Zamiast się wspierać, to wszystkie sobie nóż wbijają, dramat.

Ale weszły dziewczynie na głowę, nie ma co, fajne koleżanki.

Dziewczyny straszne w tej edycji. Fałszywe i okropne plotkary.

Klaudia i Ola do domu. Miłości w tym programie nie znajdziecie. Szczególnie takim zachowaniem, jakie prezentujecie. Wolicie dołożyć koleżankom, zamiast skupić się na budowaniu relacji - pisali internauci na Instagramie programu

A Wy jesteście team Wiktor i Magda czy team Paulinka?