"Love Island". Znamy zwycięzców drugiej edycji!

Widz R 20 min. temu zgłoś do moderacji 10 6 Odpowiedz

Igor to super fajny autentyczny facet, oryginalny, mocno sie wyróżniał i odstawał od reszty uczestników, zasłużył na kogoś kto go pokocha i szczerze i prawdziwie , podejrzewam ze Magda prywatnie to lód, wyrachowana, interesowna, pewnie oczekuje po programie na kogoś z grubym portfelem i na rozkręcenie swojej modelingowej kariery. Igor by wygral ten program, gdyby by w parze z jakas bardziej sympatyczną kobietą, wielu osobom nie pasował dziwny , sztuczny sposób bycia Magdy, ukrywanie prawdziwych emocji , malo rozmowna i zamknięta w sobie, krótkie wypowiedzi : taaak, no fajnie.