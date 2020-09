Fani "Love Island" apelują do Mikołaja: "Opamiętaj się chłopie, ŻAL NA TO PATRZEĆ"

Pojawienie się na Wyspie Miłości Magdy znanej z udziału w "Top Model", zapewne zgodnie z oczekiwania produkcji, wprowadziło sporo zamieszania w szeregi "Islandersów". Nowa uczestniczka wybrała sobie do pary Igora, uwikłanego w skomplikowaną relację z Oliwią.

Dziewczyna prawie od samego początku "Love Island" "rozwijała relację" z Igorem, ale sielanka skończyła się, gdy Oliwia obraziła się na chłopaka, że poszedł za nią do garderoby, kiedy ta nie miała na to ochoty. Kłótnia doprowadziła do rozstania na kilka godzin, przez które Igor "przemyślał swoje zachowanie" i poprosił o drugą szansę. Niestety w tym samym czasie nastolatka postanowiła "lepiej poznać" Mikołaja, i mimo deklarowanego afektu do Igora, sprawdzić, czy "nie poczuje czegoś" do kogoś innego.

Najśmieszniejsze wypowiedzi uczestników "Love Island"

W efekcie Oliwka trafiła do pary z nowym obiektem westchnień, a Igor postawił na koleżeńską relację z Alicją. "Zakochani" wciąż jednak nie mogli o sobie zapomnieć, czego kulminacja nastąpiła podczas zadania ze striptizem - Oliwia i Igor obdarzyli się nawzajem namiętnym pocałunkiem, a wszystko to na oczach skołowanego i wyraźnie smutnego Mikołaja. Trener personalny z Leszna uniósł się potem honorem i zapowiedział Oliwii, że wycofuje się z "budowania z nią relacji" i właściwie to nie ma ochoty z nią więcej rozmawiać.

W tym właśnie czasie na Wyspę Miłości wkroczyła Magda, która od razu zawróciła w głowie Igorowi. Model z Londynu odbył dramatyczną rozmowę z Oliwią, której zapowiedział, że dalszy czas w willi chce spędzać z modelką z Warszawy. Ta wyzwała konkurentkę od "ladacznic" i "szmat, którym serca (Igor) nie załata", po czym poszła płakać w ramiona Oli. Przyjaciółce wyznała też, że jednak "zaczyna coś czuć" do Mikołaja.

Tu dochodzimy już do wydarzeń z niedzielnego odcinka. Wyraźnie podłamana Oliwia zaprosiła "Mikiego" na wspólne jedzenie jogurtu na taras, rozpłakała się i przyznała, że nie postąpiła wobec niego w porządku. To wystarczyło, by chłopak przyjął ją w swoje ramiona i zapewnił, że w dalszym ciągu jest nią zainteresowany. Taka deklaracja zachwyciła uczestniczkę, czego nie można powiedzieć o fanach. Widzowie programu pod klipem z rozmową zamieszczonym na Instagramie "Love Island" nie kryli swojego rozczarowania postawą Mikołaja.

Mikołaj - nagroda pocieszenia, co za brak honoru.

Mikołaj, więcej szacunku do siebie! Zapłakała i zmiękł.

Tak, to się łasiła na oczach Mikołaja do Igora, a teraz dostała kosza, to szuka pocieszenia u Mikołaja.

Ale ten Mikołaj się ośmiesza, żal na to patrzeć.

Mikołaj, ja Cię błagam! Opamiętaj się chłopie! - pisali wzburzeni widzowie.

Tymczasem kolejną osobą, która musiała pożegnać się programem za sprawą głosowania widzów, okazał się być Kamil z Nowego Jorku.

Nadążacie?